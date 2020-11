Com a flexibilização do comércio, no calçadão de Nova Iguaçu a movimentação de pessoas é grande. Maioria usa máscara, mas muitos se arriscam sem proteção Cléber Mendes

Publicado 09/11/2020 19:51

Rio - Um estudo pioneiro feito pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) revela em que medida fatores socioeconômicos e ocupacionais influenciam a probabilidade de óbito por covid-19 no Estado do Rio. Uma das constatações é que trabalhadores empregados em estabelecimentos dos setores de Saúde e Segurança apresentam, respectivamente, uma chance de morrer 146% e 125% superior ao de funcionários em outras atividades.

Elaborada por pesquisadores do Ipea e da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), a pesquisa se baseou no conjunto de pessoas que estavam no mercado formal de trabalho em 2018 – as quais representam, aproximadamente, a metade dos casos da doença no estado.

Trabalhadores do comércio essencial, da imprensa e dos serviços essenciais têm, respectivamente, 30%, 49% e 38% mais chances de óbito que os demais grupos. Os empregados no serviço público, mesmo depois de retirados os profissionais da saúde e da segurança, ainda apresentam 37% a mais de chances de morrer de Covid-19.

Os resultados mostram que, a cada ano a mais de idade, a probabilidade de óbito por covid-19 aumenta em 18%. Os homens têm 135% a mais de chance de morrer da doença do que as mulheres. No caso dos pretos, pardos e indígenas, o risco é 39% maior que o dos brancos. Já quem possui Nível Superior completo tem 44% a menos de chance de morrer pela doença – provavelmente explicado pela possibilidade de adesão às medidas de isolamento social, como, por exemplo, o teletrabalho. Quem trabalha na Região Metropolitana é mais suscetível, com 141% a mais de probabilidade de óbito.

Os pesquisadores utilizaram dados da Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro (SES-RJ), que disponibiliza casos confirmados da doença desde o início da pandemia, no dia 08 de março. Para identificar características socioeconômicas dos indivíduos, a equipe associou os registros à base de dados Relação Anual de Informações Sociais (Rais) de 2018 (última versão disponível), que é um registro administrativo de empresas do setor formal a respeito de vínculos trabalhistas estabelecidos.

Ao todo, a base de dados utilizada tem registros de mais de 145 mil casos de Covid-19 e quase 13 mil mortes ocorridas até 4 de julho.

Fernanda De Negri, coordenadora do Centro de Pesquisa em Ciência, Tecnologia e Sociedade do Ipea e uma das autoras do estudo, espera que esses resultados ajudem a calibrar as medidas de prevenção da doença a serem adotados pelo setor público, inclusive no desenho de uma estratégia de imunização, no momento em que uma vacina for aprovada.

“Uma questão a ser investigada no futuro é se as diferenças observadas entre as ocupações e as atividades econômicas irão desaparecer após as medidas de reabertura que estão em andamento no estado”, disse a pesquisadora.