Rio tem previsão de chuva nesta terça-feira Estefan Radovicz / Agência O Dia

Por O Dia

Rio - O tempo no Rio continua nublado e com previsão de chuva nesta terça-feira. De acordo com o Alerta Rio, áreas de instabilidade em médios e altos níveis da atmosfera atuam sobre a Região Sudeste e o tempo permanece instável no município.

Ainda segundo o Alerta Rio, nesta manhã, nuvens baixas permanecem atuando e a previsão é de céu nublado a encoberto com chuva fraca a moderada isolada. Nos períodos da tarde e noite há possibilidade de pancadas de chuva isoladas com possíveis raios.

Publicidade

Os ventos terão intensidade fraca a moderada e as temperaturas estarão estáveis em relação ao dia anterior, com mínima de 20°C e máxima de 29°C.



Confira a previsão para os próximos dias:

Publicidade

Quarta-feira: Um sistema de baixa pressão no oceano mantém o tempo instável e deve provocar chuva moderada a qualquer hora do dia de forma isolada

Máxima: 31ºC / Mínima: 20ºC

Publicidade

Quinta-feira: Céu estará nublado a encoberto e áreas de instabilidade devem provocar pancadas moderadas a fortes de chuva, em pontos isolados, à tarde e à noite

Máxima: 27ºC / Mínima: 19ºC

Publicidade

Sexta-feira: Com uma diminuição da nebulosidade, o céu estará nublado a parcialmente nublado e com chuva fraca a moderada isolada a qualquer hora do dia

Máxima: 27ºC / Mínima: 18ºC

Publicidade

Sábado: Tempo permanecerá instável com previsão de chuvisco/chuva fraca isolada durante os períodos da madrugada e manhã

Máxima: 26ºC / Mínima: 18ºC