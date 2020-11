Sede da CEDAE no Rio Reprodução

Por O Dia

Publicado 10/11/2020 09:22 | Atualizado 10/11/2020 10:18

Rio - A Light informou na noite de segunda-feira (9) que adiou a manutenção que faria no reservatório de Ribeirão das Lajes, em Piraí, no Sul Fluminense. Assim, a Cedae (Companhia Estadual de Água e Esgoto) não precisará reduzir o abastecimento de água em municípios do Rio, mantendo a distribuição normal à população.

Os moradores da Região Metropolitana, no entanto, devem permanecer atentos, já que a manutenção foi apenas adiada, e não cancelada. O reparo da Light ainda será remarcado e divulgado à população.

A redução no abastecimento de água aconteceria nesta quarta-feira (11) nos municípios de Nova Iguaçu, Seropédica, Queimados, Japeri, Engenheiro Pedreira e Paracambi. No Rio de Janeiro, o abastecimento seria reduzido nos bairros de Campo Grande, Bangu, Deodoro, Gericinó, Padre Miguel, Realengo, Vila Kennedy, Anchieta, Honório Gurgel, Guadalupe, Rocha Miranda, Engenho da Rainha, Del Castilho, Higienópolis, Bonsucesso, Ilha do Governador, Centro, Leopoldina, Caju, Rocha, Benfica, Riachuelo, Sampaio Correa, São Francisco Xavier, Triagem e Manguinhos.