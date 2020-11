Homem é preso na Penha durante Operação Zero Lastro, na Penha, Zona Norte do Rio Reginaldo Pimenta/ Agência O DIA

Por O Dia

Publicado 10/11/2020

Rio - Uma operação da Polícia Federal no Morro da Fé, na Penha, terminou com um preso. Criminosos atacaram viaturas da PF e houve tiroteio. A Operação Zero Lastro mira um esquema de falsificação de diplomas e foi deflagrada para cumprimento de mandados de busca e apreensão.

As investigações, que tiveram início em fevereiro de 2020, foram conduzidas pela Delegacia de Polícia Federal em Angra dos Reis, na Costa Verde do Rio, visando desarticular uma organização criminosa que anunciava a venda de notas falsas em redes sociais. Além disso, os policiais identificaram que os criminosos se aproveitaram da pandemia covid-19 para ampliar o rol de crimes cometidos. Entre as fraudes cometidas estão: falsificação e venda de moeda falsa, fraudes no auxílio emergencial, fraudes no FGTS, além da falsificação de documentos, diplomas e cartões de crédito.



Durante as buscas, os policiais federais encontraram armazenados em um computador, uma lista contendo nomes e demais dados pessoais das vítimas (como CPF e RG), que eram vendidos pela internet para a prática das diversas fraudes.



O alvo da operação foi preso em flagrante e conduzido à Superintendência da PF no Rio de Janeiro para a lavratura do auto de prisão. O material apreendido, dentre eles, um computador, dois celulares, dinheiro, documentos e cartões de crédito falsos, além de máquinas de cartões, serão encaminhados à perícia técnica.



O preso foi indiciado e responderá pelos crimes de estelionato qualificado, moeda falsa e associação criminosa. As penas previstas podem chegar até 12 (doze) anos de reclusão.



O nome da Operação faz alusão a ausência de valor das notas e documentos fraudados.Disparos foram ouvidos na Penha, altura da Rua Aimoré, às 7h38, divulgou a plataforma Onde Tem Tiroteio (OTT).



A Polícia Militar disse, no entanto, que até o momento, não tem ocorrência envolvendo ataque a viaturas da PF.

A reportagem procurou as polícias Civil.