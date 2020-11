Pacientes são retirados às dezenas enquanto as chamas tomam conta do prédio do hospital federal Reginaldo Pimenta

Rio - Subiu para 15 o número de mortes de pacientes que foram transferidos do Hospital Federal de Bonsucesso (HFB), após o incêndio que atingiu o prédio 1 da unidade, no dia 27 de outubro. A secretaria estadual de Saúde informou que outras três idosas vieram a óbito no Hospital Estadual Getúlio Vargas. A Polícia Federal ouve nesta terça-feira (10) depoimentos de duas testemunhas do incêndio.

A secretaria de Saúde informou, em nota, que nove pacientes foram transferidos para o Hospital Estadual de Getúlio Vargas, na Penha. Desses, quatro faleceram: Judith Lima da Silva, 91 anos, veio a óbito; Marília de Oliveira, 75 anos, veio a óbito; Luiz Alves de Araújo, 63 anos, veio a óbito; e Marcia Lopes da Costa, 81 anos, que morreu no último sábado (7). Outros quatro pacientes já receberam alta hospitalar.

Outros três pacientes do Federal de Bonsucesso foram transferidos para o Hospital Estadual Carlos Chagas, em Marechal Hermes. Um já recebeu alta, e outros dois seguem internados - um homem está estável, e uma idosa em estado grave. No Hospital Estadual Anchieta, dois pacientes permanecem internados e um já foi liberado; no Instituto Estadual de Cardiologia Aloysio de Castro, no Humaitá, um paciente transferido está em estável, e outro recebeu alta na última segunda-feira.

PF ouve testemunhas

O delegado responsável pela investigação do incêndio que atingiu o Hospital Federal de Bonsucesso, na Zona Norte, no último dia 27, vai começar a colher depoimentos nesta terça-feira. A Polícia Federal deve começar a intimação pelas pessoas envolvidas diretamente no pronto atendimento, ou seja, quem percebeu o início do incêndio.