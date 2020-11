Incêndio no Hospital Federal de Bonsucesso, Rio de Janeiro. Daniel Castelo Branco

Por O Dia

Rio - A Polícia Federal ouviu na tarde desta terça-feira o depoimento de duas testemunhas do incêndio que atingiu o Hospital Federal de Bonsucesso no último dia 27 de outubro. Ambos eram funcionários terceirados do hospital: um foi o primeiro a ver os sinais de fogo no prédio 1; outro é o chefe de segurança do hospital. As oitivas continuam nesta quarta-feira (11) com outras duas testemunhas.

No Hospital Federal de Bonsucesso, o trabalho dos peritos criminais dentro do prédio atingido pelo incêndio começou hoje. Os técnicos buscam vestígios e pistas do que pode ter causado o fogo. Na última segunda-feira, uma empresa especializada terminou o trabalho de escoramento da estrutura do prédio, dando a possibilidade de os peritos trabalharem internamente.

Atendimentos e realização de exames continuam no HFB, mas apenas nos setores onde o fogo não foi atingido.

Sobe para 15 o número de pacientes transferidos que foram a óbito

Subiu para 15 o número de mortes de pacientes que foram transferidos do Hospital Federal de Bonsucesso (HFB), após o incêndio que atingiu o prédio 1 da unidade, no dia 27 de outubro. A secretaria estadual de Saúde informou que outras três idosas vieram a óbito no Hospital Estadual Getúlio Vargas. Duas testemunhas do incêndio são ouvidas na tarde desta terça-feira (10) na Superintendência da Políca ederal do Rio.

A secretaria de Saúde informou, em nota, que nove pacientes foram transferidos para o Hospital Estadual de Getúlio Vargas, na Penha. Desses, quatro faleceram: Judith Lima da Silva, 91 anos, veio a óbito; Marília de Oliveira, 75 anos, veio a óbito; Luiz Alves de Araújo, 63 anos, veio a óbito; e Marcia Lopes da Costa, 81 anos, que morreu no último sábado (7). Outros quatro pacientes já receberam alta hospitalar.

Outros três pacientes do Federal de Bonsucesso foram transferidos para o Hospital Estadual Carlos Chagas, em Marechal Hermes. Um já recebeu alta, e outros dois seguem internados - um homem está estável, e uma idosa em estado grave. No Hospital Estadual Anchieta, dois pacientes permanecem internados e um já foi liberado; no Instituto Estadual de Cardiologia Aloysio de Castro, no Humaitá, um paciente transferido está em estável, e outro recebeu alta na última segunda-feira.