Sai hoje a campeã do Carnaval 2020 no Rio Cezar Loureiro / Riotur

Por O Dia

Publicado 10/11/2020 17:59 | Atualizado 10/11/2020 18:10

Rio - O Ministério Público do Rio de Janeiro (MPRJ) firmou um acordo com a Liga Independente das Escolas de Samba (Liesa) para evitar o vazamento de som interno dos camarotes do Sambódromo. O descumprimento do Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) ocasionará a aplicação de uma multa de R$ 1 mil por ocorrência ou infração comprovada.

O acordo foi motivado pela denúncia de uma mulher que assistia ao desfile no Carnaval deste ano. Ela relatou que o som do camarote contíguo ao setor 10 atrapalhou a experiência. De acordo com o relato, o vazamento de som interferiu na apreciação do espetáculo pelos consumidores acomodados nas arquibancadas e nos demais setores do Sambódromo.

Publicidade

Pelo termo assinado com o MPRJ, a Liesa se compromete a: inserir nos contratos que vier a celebrar com os compradores de camarotes no Sambódromo, cláusula obrigando-os a reduzir o som interno durante o desfile das escolas de samba; inserir nos contratos cláusula penal para o caso do inadimplemento da obrigação; e promover as adequações contratuais referidas a partir do carnaval de 2022.