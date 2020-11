A ação integrada contou com a atuação de cães de faro da CORE e do Grupamento de Operações com Cães da PRF Divulgação

Rio - Policiais da Coordenadoria de Recursos Especiais (Core) e agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) prenderam um homem transportando drogas, nesta terça-feira, durante uma operação conjunta na Rodovia Presidente Dutra, na Serra das Araras. A ação tinha o objetivo de reprimir a entrada de drogas e armas no Rio.



Durante a operação, inúmeros veículos de passeio e de transporte coletivo foram alvo de fiscalizações e, durante as ações, foram realizadas três apreensões de drogas. Cães identificaram tabletes de maconha no interior de uma mala que era levada no compartimento de transporte de bagagens de um ônibus.

A ação integrada contou com a atuação de cães de faro da Seção de Operações com Cães da Core e do Grupamento de Operações com Cães da PRF.