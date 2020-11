Foto: Divulgação / Polícia Civil

Por O Dia

Publicado 10/11/2020 20:03

Angra dos Reis - Uma operação da Polícia Civil em Angra dos Reis resultou em dois mortos, um baleado e um preso. Os agentes da 166ª DP apreenderam no Morro da Caixa D'Água, no Centro, armas e drogas.

De acordo com a corporação, a operação teve o objetivo de garantir a segurança no dia das eleições municipais, neste domingo. A ação contou com o trabalho de inteligência da 166ª DP, que conseguiu captar imagens de suspeitos com fuzis, que estariam trabalhando para o tráfico de drogas do local.