Publicado 12/11/2020 07:52 | Atualizado 12/11/2020 10:07

Rio - Um homem roubou um ônibus no Terminal Alvorada, na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio, e percorreu vários quilômetros por bairros vizinhos, na noite desta quarta-feira. Segundo pessoas que passavam no local, ele bateu em mais de 20 carros.

O homem dirigiu até o Recreio, passou pelas avenidas Salvador Allende e Embaixador Abelardo Bueno, e foi até a Linha Amarela.

Homem rouba ônibus no Terminal Alvorada e bate em mais de 20 carros durante a fuga.#ODia



O ônibus era da linha 887 (Pechincha - Alvorada) e estava sem passageiros. O motorista teria acabado de descer para entregar uma guia para o despachante no momento do roubo.

Pelo menos três viaturas da Polícia Militar tentaram parar o ônibus, segundo a corporação agentes do 31º BPM (Recreio dos Bandeirantes) tentaram abordar o homem, que não parou o ônibus. Os policiais chegaram a efetuar disparos para tentar interromper a circulação.

Ainda segundo a corporação, o homem fugiu para a Cidade de Deus, onde disparos foram feitos contra os policiais que estavam nos acessos e houve confronto. O homem ainda não foi identificado.

O caso foi registrado na 32ª DP (Taquara) e a Polícia Civil informou que a 16ª DP (Barra da Tijuca) investigará o caso.