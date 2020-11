Cadu Barcellos é um dos criadores da ONG Maré Viva e atuava como assistente de direção do Greg News Arquivo pessoal

Por O Dia

Publicado 12/11/2020 08:52 | Atualizado 12/11/2020 09:30

Rio - O site criado para arrecadar dinheiro para o filho do cineasta Cadu Barcellos, morto a facadas, na madrugada de terça-feira, no Centro do Rio , já ultrapassa R$ 130 mil de doações. Até o momento, foram arrecadados R$ 134.965 mil. De acordo com o perfil, o objetivo é criar um fundo com o valor de R$ 200 mil para a esposa de Cadu para cobrir os gastos com a escolaridade do filho do casal, Bernardo, de 2 anos.

fotogaleria

Publicidade

"É um pequeno gesto de solidariedade em homenagem ao Cadu, da parte das muitas pessoas que ele tocou. Te amamos, Cadu. Be e Gabi, estamos com vocês", escreveram no perfil.

O velório do cineasta será às 10h desta quinta-feira na Capela 3 do Crematório e Cemitério da Penitência, no Caju, e o enterro às 13h15.



Publicidade

William Oliveira, amigo do cineasta, lamentou a morte e contou que Cadu estava voltando da Pedra do Sal para casa no Tanque, Jacarepaguá, na Zona Oeste do Rio, quando foi esfaqueado em um assalto na Avenida Presidente Vargas, no Centro do Rio. Ele relatou que até o momento não há muitas informações sobre o que de fato aconteceu, mas que o cineasta estava retornando da roda de samba, pegou uma carona e ao saltar na Avenida Presidente Vargas foi esfaqueado.

"A gente sabe pouca coisa, a gente só tem ideia que foi um assalto. Parece que tentaram assalta-lo, esfaquearam e ele veio a óbito, não foi nem ao hospital", relatou o amigo.