Metrô terá trens extras no dia das eleições Divulgação/MetrôRio

Por O Dia

Publicado 12/11/2020 08:43 | Atualizado 12/11/2020 08:46

O MetrôRio terá esquema especial de funcionamento para o primeiro turno das eleições municipais de 2020, neste domingo. A concessionária vai disponibilizar trens extras e reforço no efetivo das equipes para atender aos eleitores com conforto e segurança.



No dia da votação, as estações das linhas 1, 2 e 4 vão abrir às 7h e a operação se encerrará às 23h. No sábado, o funcionamento será das 5h à 0h, como já acontece normalmente nos fins de semana. A baldeação será feita na estação Estácio para transferência entre as linhas 1 e 2.



Metrô na Superfície (MNS)



As linhas de ônibus do Metrô na Superfície (Antero de Quental – Gávea e Botafogo – Gávea) também vão operar nos horários regulares de fim de semana, com funcionamento no sábado, das 5h às 23h30, e no domingo, das 7h às 22h30.



Cartão Giro e pagamento por aproximação



A concessionária recomenda que os usuários utilizem meios digitais para efetuar o pagamento da passagem diretamente nas catracas do metrô e nas linhas de ônibus do MNS ou recarregando online, sem a necessidade de filas ou manuseio de dinheiro.



Os clientes do Giro, cartão de passagem do MetrôRio, podem fazer recargas no site giro.metrorio.com.br/ ou no aplicativo Giro MetrôRio.



Já quem conta com dispositivos por aproximação, como celulares, relógios e cartões de crédito e débito, Visa ou Mastercard, com tecnologia NFC, pode pagar a passagem diretamente nas catracas. Os clientes também podem usar seus cartões Visa e Elo em carteiras digitais como Apple Pay, Google Pay e Samsung Pay, além do Pic Pay, para pagamento da tarifa por aproximação.



Horários de funcionamento da operação no fim de semana das eleições municipais de 2020



Sábado (14/11) - Funcionamento normal, das 5h até a meia-noite.



Domingo - Eleições (11/10) - Funcionamento normal de domingos e feriados, das 7h às 23h.



Nos dois dias, a linha 2 terá operação de Pavuna até a estação Estácio, com transferência entre as linhas 1 e 2 na estação Estácio.