BRT Rio Reginaldo Pimenta / Agencia O Dia

Por O Dia

Publicado 12/11/2020 15:15

Rio - A Prefeitura do Rio publica, na próxima sexta-feira (13), um decreto no Diário Oficial do Município permitindo que taxistas utilizem as calhas do BRT no trecho entre Galeão e Alvorada.

A Lei é de autoria da vereadora Vera Lins (Progressistas), presidente da Comissão de Defesa do Consumidor, e será publicada nesta sexta-feira, 13, no Diário Oficial do Município. O embarque e desembarque de passageiros de táxis estará proibido.



"Queremos desafogar as principais vias que diariamente ficam intransitáveis, o que fará com que carros particulares e ônibus tenham maior mobilidade nas vias principais. Vale lembrar que desde junho de 2017 os taxistas já tinham autorização para transitarem em alguns trechos do BRT e TransCarioca, onde durante todo esse período nenhum acidente foi registrado; o que prova a responsabilidade desses profissionais. Agora todo o trajeto está liberado", defendeu a autora do projeto.