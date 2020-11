Fernando Iggnácio disputou herança com filho e sobrinho de Castor REPRODUÇÃO DE VÍDEO

Por O Dia

Publicado 12/11/2020 16:22

fotogaleria Rio - Sete funcionários do heliporto em que Fernando Iggnácio foi assassinado nesta terça-feira prestaram depoimentos na Delegacia de Homicídios da Capital na tarde desta quinta-feira. Até o momento, 15 testemunhas do caso foram ouvidas pela Polícia Civil.

Publicidade

TOCAIA EM EXECUÇÃO



Publicidade

Sobre a dinâmica do crime, policiais apuraram que era praxe da vítima desembarcar sozinho do helicóptero, sempre que voltava de Angra dos Reis, e ir até o estacionamento buscar o carro para, em seguida, pegar a esposa, que costumava ficar aguardando dentro da aeronave. O costume explicaria o fato de ele estar sozinho no momento do assassinato, e a esposa ter conseguido levantar voo a bordo do helicóptero após os disparos.





Ainda de acordo com a polícia, Iggnácio sempre andava escoltado por cerca de oito seguranças, mas na hora do crime nenhum deles acompanhava ele. Os disparos que atingiram o contraventor foram de um fuzil AK-47, que tem calibre 7.62 . Agentes que estiveram no heliporto afirmaram que Iggnácio foi atingido por pelo menos cinco disparos. Um deles atravessou a cabeça.

Publicidade