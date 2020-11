Por Karina Fernandes

Publicado 13/11/2020 00:00

O axé é um ritmo muito badalado em pistas de dança por aí e isso ninguém pode negar. E foi justamente pensando em agradar todos os públicos, independemente da idade ou sexo, que o DJ Braga resolveu incluir o ritmo em sua playlist de trabalho. A decisão do jovem, de 19 anos, foi tomada após uma live com o cantor Marcelo Tchakabum, vocalista do grupo que leva o mesmo nome, durante o isolamento.

E, com a liberação dos eventos na cidade, não podia ser diferente: ele está tocando muito axé em bailes e festas, sem deixar de lado o funk, sertanejo e eletrônico que sempre fizeram parte de seu repertório. "A versatilidade e o gênero eclético sempre transformam qualquer evento, quando o assunto é pista de dança. Inovar sempre dá certo, é a cereja do bolo de todo bom projeto. E, diante dessa pandemia, tivemos todos que nos reinventar, sabe? E quando surgiu a live com o Marcelo, vi que introduzir o axé, com essas músicas que fazem história até hoje, era um presente que eu poderia dar às pessoas que curtem o Baile do Braga", conta o rapaz, morador do Recreio.

E inovação é sempre uma busca constante de Matheus Del Grande Braga, seu nome de batismo. o DJ é filho de Marcelo Braga, dono da MRB Produções Artísticas e participante da última edição do Power Couple Brasil, da RecordTV.

"Com isso tudo que estamos passando, só me vem à cabeça inovar, surpreender, evoluir. Todos esperaram muito por uma volta. Então, quero que todos presentes em meus shows sintam a energia e a felicidade que sinto de estarmos juntos novamente, com uma abertura marcante que impacte a todos. Minha playlist está sempre atualizada com os hits do momento. Continuo estudando para fazer minhas produções e deixar os hits de uma forma mais produzida e personalizada, com o meu jeitinho", diz.

E para um DJ, que vive das apresentações em eventos, festas e bailes, seus ídolos não podiam ser outros: DJ Alok e Dennis DJ. "Me inspiro não só em grandes estrelas como eles, mas em história, famílias e pessoas. É gratificante demais, com o término de um show, ver alegria da família que me contratou e ouvir as palavras de carinho. Fora as mensagens que recebo de admiração. Sem dúvidas vira um combustível para mim."

Antes da pandemia, DJ Braga resolveu arriscar na carreira de ator e participou do longa do diretor Marcus Dartagnan. O longa-metragem Em Busca de um Sucesso conta a história da vida de 11 meninas empoderadas do grupo musical Lovely, de 11 a 19 anos, que se juntam em busca de um sonho comum: viver da música. A história se passa em uma mansão de talentos comandada por Maximus (Júnior Lisboa) e Nadine (Babi Andrada). Na trama, o DJ abre o tão esperado show das Lovely, nas cenas finais.

Apesar de novo, Braga não descuida do visual e ainda conta com dicas de seu pai e sua irmã. "Gosto muito de cuidar do visual e confesso que sou até chato. Me preocupo bastante com roupas, acessórios, cabelo. Adoro um estilo mais despojado", afirma ele, revelando uma paixão: a tatuagem.

"Aproveitei o tempo que a quarentena me deu para fazer uns rabiscos. Vejo a tatuagem como uma marca, uma característica. Em breve, tem novidades nas redes com novas fotos das minhas tattoos", conta.

Para finalizar, o DJ revela o gosta de fazer nas horas vagas. "Sou bom quando o assunto é comida, gosto de tudo (risos). Agora, falou em churrasco ou comida japonesa, o coração balança. Nas minhas horas vagas, gosto muito de estar com minha namorada, amigos, família e jogar videogame. Tenho a música como rotina, escuto de tudo: rap, sertanejo, funk e música eletrônica. Também gosto de ir à praia e sair à noite", conclui.