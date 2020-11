Após sequestro, bebê de seis meses é devolvida aos pais Foto: Divulgação / PMERJ

Por O Dia

Publicado 12/11/2020 21:28 | Atualizado 12/11/2020 22:01

Rio - Policiais do 17º BPM (Ilha do Governador) encontraram, nesta quinta-feira, um bebê de seis meses que foi sequestrado na segunda-feira, 9, em Mesquita, Baixada Fluminense. Os agentes foram abordados pela mulher, que pediu ajuda para ir até o Hospital Municipal Evandro Freire, na Ilha do Governador, Zona Norte.

Na unidade de saúde, a equipe notou que as informações dadas pela mulher eram contraditórias. Após buscas nas redes sociais, a família da criança foi localizada pelos PMs. A mulher foi conduzida para a 53ª DP (Mesquita), unidade em que os pais registraram o sequestro da filha.

Publicidade

A Polícia Civil informou que a autora foi presa em flagrante pelo crime de sequestro de menor de 18 anos. Ela foi ouvida na unidade policial e a criança foi entregue aos pais.