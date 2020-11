Polícia Militar prende dois suspeitos após perseguição no Humaitá, Zona Sul do Rio Reprodução / Redes Sociais

Por O Dia

Publicado 13/11/2020 08:24 | Atualizado 13/11/2020 09:51

Rio - Policiais militares do 2º BPM (Botafogo) realizaram uma perseguição e trocaram tiros com suspeitos na Zona Sul do Rio na noite desta quinta-feira. De acordo com a corporação, os agentes foram acionados para checar uma ocorrência de um roubo na Urca e durante a busca, a equipe encontrou o carro suspeito já na Rua São Clemente, em Botafogo.



A polícia ainda informou que a equipe conseguiu interceptar os suspeitos na Rua Humaitá, no Humaitá e durante a perseguição, houve troca de tiros. Moradores e pessoas que passavam na região ficaram assustados com a cena e relataram momentos de tensão durante os tiros. Ninguém ficou ferido.

Ainda segundo a corporação, dois dos suspeitos foram presos e um terceiro conseguiu fugir. Uma pistola calibre 380 foi apreendida na ação.

A ocorrência está a cargo da 12ª DP (Copacabana).