Facas apreendidas na operação Centro Presente Divulgação / Centro Presente

Por O Dia

Publicado 13/11/2020 11:30

Rio - Policiais militares e agentes civis das bases operacionais do Centro Presente realizaram, nesta quinta-feira, uma operação de busca e de armas brancas, usadas para a prática de roubos e furtos na região do Centro do Rio. De acordo com a Segurança Presente, diversos objetos foram encontrados.

fotogaleria

Publicidade

Ainda segundo a Segurança Presença, a ação tinha como objetivo diminuir a incidência de ocorrências como o homicídio do cineasta Cadu Barcellos, na madrugada da última terça-feira

A operação resultou na apreensão de diversas facas, tesouras, estiletes, facões e afins. A assessoria reforçou que na ação, os objetos foram encontrados espalhados pelas ruas do Centro do Rio e não houve prisões.