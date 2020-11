Por Yuri Eiras

Publicado 13/11/2020 11:10 | Atualizado 13/11/2020 11:26

Rio - Um funcionário da Vertec, empresa de câmeras de segurança do heliponto onde o contraventor Fernando Iggnácio foi assassinado , esteve na manhã desta sexta-feira na Delegacia de Homicídios da Capital (DHC), na Barra da Tijuca. Ele não falou com a imprensa.A Polícia Civil já tem as imagens de 64 câmeras de segurança da empresa Heli-Rio Táxi Aéreo, que podem ajudar a elucidar a morte do contraventor. Segundo o dono de uma empresa responsável pelo sistema de monitoramento do heliponto, os agentes já estão examinando as imagens, que podem ser estudadas até um mês antes do crime. As câmeras mostram a movimentação de veículos que poderiam ter sido os usados pelos bandidos, na rua aos fundos do terreno que fica ao lado Heli-Rio.