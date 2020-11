Roseneia e a única filha Bruna, que está grávida de 28 semanas Reprodução/Facebook

Por O Dia

Publicado 13/11/2020 12:49 | Atualizado 13/11/2020 13:24

Rio - Filha da psicóloga morta pelo ex-marido médico se manifestou sobre a perda da mãe, após duas semanas do assassinato de Roseneia Gomes Machado, de 61 anos, em Campo Grande, Zona Oeste do Rio. Em publicação nas redes sociais, Bruna Gomes Pimenta agradeceu por ter tido Rose como mãe e disse estar com muita saudade.

“Obrigada Deus, por ter me dado o privilégio de ter a mãe mais linda, por ela ter sonhado e vivido junto comigo os meus sonhos, mesmo antes de se realizarem. Gratidão imensa! Muita saudade...", disse a filha na publicação.

Junto com o texto, Bruna também publicou uma foto com Rose e o marido, com quem aguarda o primeiro filho, Guilherme. Bruna, assim como a mãe, é psicóloga e coach em Magé, na Baixada Fluminense.

Roseneia foi assassinada pelo ex-marido médico, Antônio Carlos da Silva Pires, de 65 anos. Casal foi encontrado morto dentro do carro no estacionamento do Office Mall, shopping localizado em Campo Grande. Antônio, que era ex-diretor do Hospital Pedro II, atirou em Rose e em seguida tirou a própria vida.

Rose e Antônio estavam dois meses separados após 30 anos de casados. O médico não aceitava o fim do relacionamento.

Leia o texto de Bruna Gomes Pimenta na íntegra:

"Gratidão e saudade. Duas palavras que recheiam meu coração! Uma das últimas mensagens que recebi de mamy dizia: "Deus não se entende, Deus se vive!!" E realmente não se entende... Mas se vive! E em todos os momentos, eu tenho vivido e percebido a presença de Deus tremendo, inexplicável, amoroso e lindo!

Porque o meu Deus é caminho no deserto, luz na escuridão. E a todo o momento ele me faz lembrar quem eu sou: que sou amada quando não consigo sentir nada, que sou forte quando penso que sou fraca; que tenho valor quando estou aquém...

E quando eu não pertenço, ele diz que eu sou Sua"

E por mais difícil que possa parecer para mim, eu sei que quando eu pensar em desistir, Ele estará ao meu lado, me segurando, me assegurando de que tudo vai ficar bem... Se eu cair, a mão dEle me levantará. Se eu chorar, toda lágrima Ele enxugará!

Obrigada Deus, por ter me dado o privilégio de ter a mãe mais linda, por ela ter sonhado e vivido junto comigo os meus sonhos, mesmo antes de se realizarem. Gratidão imensa! Muita saudade...".