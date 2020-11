Adesivos proíbem veículos com vidros escuros de estacionarem na Rua Canitar, no Complexo do Alemão Reprodução

Por O Dia

Publicado 13/11/2020 13:25 | Atualizado 13/11/2020 16:39

Rio - A Polícia Civil instaurou um inquérito para apurar imagens que circulam nas redes sociais de que traficantes do Complexo do Alemão, na Zona Norte do Rio estariam colando adesivos em carros proibindo veículos com vidros escuros de estacionarem na comunidade. A imagem começou a circular na tarde desta quinta-feira.

Sob ameaças de "prejuízos nos veículos", o adesivo determina que motoristas estão proibidos de estacionar os automóveis com vidros escuros (com película insulfilme) na Rua Canitar, um dos acessos ao Alemão.

"OBS: Está autorizado estacionar carros com vidros claros, somente claros", reforça o aviso. A Polícia Militar também informou que o Setor de Inteligência da UPP Fazendinha recebeu a denúncia e um plano estratégico será produzido para verificar o fato.

