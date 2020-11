Candidato a vereador de Magé, Kleison Gatão, sofre atentado a tiros Reginaldo Pimenta / Agência O DIA

Por Anderson Justino

Publicado 13/11/2020 13:21 | Atualizado 13/11/2020 13:41

Rio - Vitima de um atentado a tiros na noite desta quinta-feira (12), me Magé, Baixada Fluminense, o candidato a vereador pelo PSL Kleyson Sodré, o Kleison Gatão, 44 anos, disse que não havia percebido que o carro em que dirigia estava sendo perseguido. O veículo do policial militar foi atingido por pelo menos 10 disparos.

O politico estava com os vidros fechados na hora do atentado e, por isso, não conseguiu visualizar o rosto do atirador. Segundo o candidato, o carro usado pelos criminosos era om Honda de cor escura. À imprensa, ele disse que temia por possíveis atentados.

Publicidade

"Só consegui ver isso. A gente (ele e o cabo eleitoral) vinha numa conversa muito descontraída. Estava desde 7 horas da manhã na rua fazendo caminhada. A gente pede que a justiça seja feita, que as investigação continuem. A gente acha que é forte, mas é nessa hora que acontece algo assim, a gente fica fraco".

O candidato prestou depoimento na tarde desta sexta-feira (13) na 65ª DP (Magé), onde o caso será investigado. A Polícia Civil não descarta nenhuma linha de investigação.

Publicidade

Peritos da Polícia Civil periciaram o carro do político. Pelo menos dez perfurações foram encontradas na porta do motorista.