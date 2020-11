Homem suspeito de furtar duas mulheres na Zona Portuária é detido por guardas municipais Daniel Castelo Branco

Por O Dia

Publicado 13/11/2020 15:34 | Atualizado 13/11/2020 15:36

Rio - Um homem speito de furtar duas mulheres no Boulevard Olímpico, próximo ao AquaRio, na Zona Portuária do Rio, foi detido por guardas municipais nesta sexta-feira (13).

Os agentes estavam passando de carro na Avenida Binário do Porto, quando avistaram duas mulheres correndo atrás de um homem. Os guardas, então, ligaram a sirene e iniciaram a perseguição do suspeito.



O homem chegou a ser contido por cidadãos que passavam pelo local, mas conseguiu se desvencilhar, sendo alcançado pelos agentes mais à frente, onde recebeu voz de prisão e foi algemado. Durante a abordagem, os guardas municipais encontraram uma bolsa feminina com o homem.



Ao retornarem no local onde iniciou a perseguição, os agentes encontraram as duas vítimas do furto, que reconheceram o acusado e informaram ser donas da bolsa encontrada com o homem.



Em seguida, os guardas conduziram o acusado e as vítimas para a 5ª DP (Centro), onde foi constatado que o homem havia 18 passagens anteriores por roubo na região portuária e em Botafogo. A ocorrência foi registrada como furto a pedrestre.