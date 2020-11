Suspeito foi encaminhado para a DH da Barra da Tijuca Estefan Radovicz/Agência O DIA

Rio - Um homem matou o amigo a facadas, nesta quinta-feira, na Avenida das Américas, próximo ao BRT Guiomar de Novaes, no bairro do Recreio dos Bandeirantes, Zona Oeste do Rio. O nome do assassino e da vítima não foram divulgados pela Polícia Civil. Ainda não há informações sobre o que teria motivado o crime.

Em nota, o consórcio BRT Rio esclareceu que o crime não ocorreu no interior de nenhuma estação do BRT e nem na pista exclusiva. O caso ocorreu na via urbana. Policiais do 31º BPM (Barra da Tijuca) foram acionados para verificar uma ocorrência na região, e encontraram a vítima morta no local.

O suspeito de esfaquear o amigo foi conduzido para a Delegacia de Homicídios da Capital (DHC), na Barra da Tijuca.

