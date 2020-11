Rio de Janeiro aprova Projeto de Lei que prevê criação de comissão contra violência em escolas Reginaldo Pimenta / Agencia O Dia

Rio - A Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro aprovou, na última quarta-feira (11), o projeto de lei que adapta e reforça o papel das comissões de proteção e prevenção à violência contra crianças e adolescentes nas escolas do estado. O próximo passo é o envio para a sanção do governador.



O PL 3098/2020 propõe a criação de comissões de conscientização, prevenção e enfrentamento à violência e promoção dos direitos da criança e do adolescente nas escolas públicas e privadas. O projeto foi construído em conjunto com a Visão Mundial.



O primeiro passo, por parte da Visão Mundial, foi apresentar a proposta da CPE (Comissões de Proteção na Escola) à deputada estadual Mônica Francisco; a deputada alterou a lei, que é só o primeiro passo para que a CPE possa alcançar as entidades educacionais, tanto escolas públicas ou privadas.



"Mesmo com alguns obstáculos trazidos pela pandemia, é muito gratificante ver os resultados dos esforços da Visão Mundial para este primeiro passo", explica Sueli Catarina, consultora da Visão Mundial no Rio de Janeiro. "A organização teve um papel importante para esta conquista, que reforça o esforço diário da organização, que há 45 anos trabalha pela proteção de nossas crianças e adolescentes", complementa.



As Comissões de Proteção na Escola da Visão Mundial são uma rede de proteção à infância e juventude para a garantia de direitos da criança e do adolescente. Mais de 40 mil crianças e adolescentes são beneficiados com as atividades das Comissões de Proteção na Escola em sete estados brasileiros. A partir desta iniciativa, foram reunidos mais de 13 mil homens e mulheres nesse projeto, de educadores e pais a profissionais e voluntários, com a missão de se dedicar à proteção da infância e juventude no entorno da comunidade escolar.