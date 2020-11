Guardas municipais resgatam cadela que estava presa em penhasco da Praia do Secreto Divulgação

Por O Dia

Publicado 13/11/2020 21:36 | Atualizado 13/11/2020 21:40

Rio - Guardas municipais do 2º Subgrupamento de Operações Náuticas (SGON) resgataram na tarde de sexta-feira (13), uma cadela que estava presa em um penhasco na trilha de acesso à Praia do Secreto, no Recreio dos Bandeirantes, Zona Oeste do Rio.



Os agentes passavam de carro pela Prainha, realizando o patrulhamento na região, quando foram abordados por um banhista que avistou um cão preso em uma pedreira da Praia do Secreto.



Os guardas municipais, então, solicitaram para o cidadão mostrar onde o animal se encontrava, para iniciar o resgate. Ao chegarem no local indicado, os agentes iniciaram o procedimento para captura e salvamento da cadela, com ajuda do banhista.

Em seguida, os guardas municipais ganharam a confiança do animal, oferecendo um biscoito para conseguirem realizar o resgate, através de um equipamento improvisado retirando-a da pedra.



Sensibilizado com o estado da cadela, e sem ter onde deixá-la, o guarda municipal Marcelo Bach, que participou da ação de resgate, resolveu adotar a cadelinha. Ao informar sua família sobre a adoção, a filha do guarda a batizou como Cherry.