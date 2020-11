Por O Dia

Publicado 14/11/2020 08:17 | Atualizado 14/11/2020 08:54

Rio - Há um dia do pleito, os candidatos à Prefeitura do Rio seguem cumprindo suas agendas de campanha. Veja o que farão cada um deles neste sábado.

- Benedita da Silva (PT): A agenda da candidata não foi divulgada até a publicação da matéria.



- Clarissa Garotinho (Pros): Fará caminhada em frente à Clínica da Família Marcos Valadão, ao lado do Hospital de Acari, às 9h30.



- Cyro Garcia (PSTU): A agenda do candidato não foi divulgada até a publicação da matéria.



- Eduardo Bandeira de Mello (Rede): Bandeira de Mello fará uma carreata entre os bairros de Irajá, Vista Alegre, Vila Cosmo, Cordovil, Penha, Vila da Penha, Vicente de Carvalho, Madureira, todos na Zona Norte, entre às 9h e 12h. Na parte da tarde, às 14h, o candidato fará uma caminhada na Rocinha, na Zona Sul. Às 16h, encerra a agenda com outra carreata, dessa vez pelos bairros Engenho da Rainha, Pechincha e Complexo da Covanca.



- Eduardo Paes (DEM): O ex-prefeito do Rio visita a Zona Oeste agora pela manhã. Às 11h, faz uma caminhada no Bairro Maravilha Cinco Marias, em Guaratiba. No final do dia, Paes encerra sua campanha de primeiro turno com uma live, às 19h.



- Fred Luz (Novo): Com Covid-19, Fred Luz cancelou os compromissos presenciais. Às 12h, o candidato inicia uma reunião virtual. O encontro conta com a participação da cadidata a vice e os candidatos a vereador pelo partido.



- Glória Heloiza (PSC): A juíza vai caminhar em Campo Grande, na Zona Oeste, às 11h30. Após o almoço, Glória Heloiza encerra as atividades com uma carreata em Bangu. O encontro será às 13h na Vila Aliança.



- Henrique Simonard (PCO): A agenda do candidato não foi divulgada até a publicação da matéria.



- Luiz Lima (PSL): O deputado federal marcou uma carreata do Pontal, no Recreio dos Bandeirantes, ao Leme, na Zona Sul, às 9h.



- Marcelo Crivella (Republicanos): O atual prefeito do Rio, fará carreata e caminhada em bairros da Zona Norte. A equipe do candidato à reeleição se encontra pela manhã na Praça das Nações, em Bonsucesso.



- Martha Rocha (PDT): A delegada começa o dia com uma carreata na Ilha do Governador, às 9h. Em seguida, Martha Rocha fará uma caminhada na Feira da Rua da Ribeira, também na Ilha. A carreata da candidata segue para bairros do subúrbio - Penha, Olaria, Bonsucesso, Manguinhos, Jacarezinho, Higienópolis e Del Castilho -. A parada acontece 11h20 em frente ao Norte Shopping. Meio dia a candidata segue em carreata pelos bairros Cachambi, Maria da Graça, Engenho Novo, Meier e Tijuca. No fim do dia, a delegada encerra a agenda com uma bandeirada na Lapa, no Centro.



- Paulo Messina (MDB): A agenda do candidato não foi divulgada até a publicação da matéria.