Rio - O Procon Estadual do Rio de Janeiro prestou auxílio ao Procon Estadual do Amapá e à Secretaria Nacional do Consumidor para notificar a Geminy Energy S.A, empresa de serviços de energia no estado amapaense. A autarquia checou o endereço e notificou presencialmente a empresa. O documento foi assinado pelo consultor de compliance, que estava presente no momento da notificação.



A empresa terá 48 horas para prestar esclarecimentos ao Procon-AP sobre os questionamentos apontados na notificação. Quais foram os reais motivos para interrupção dos serviços de energia elétrica no estado? Qual era a periodicidade da manutenção dos transformadores da subestação elétrica norte? Qual foi a data da última manutenção referida na subestação referida? Entre outras perguntas.