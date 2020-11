Dia Mundial em Memória das Vítimas de Trânsito é realizado no terceiro domingo de novembro Imagem Internet

Por O Dia

Publicado 14/11/2020 15:25 | Atualizado 14/11/2020 15:34

Rio - No terceiro domingo do mês de novembro, neste domingo, é realizado o Dia Mundial em Memória das Vítimas de Trânsito. Nas redes sociais, o Detran-RJ fará ações de conscientização com a apresentação de depoimento de vítimas e seus parentes que passaram por este sofrimento. Os vídeos, feitos por pessoas assistidas pelo Núcleo de Apoio à Vítima de Trânsito do Detran (NAVI), serão postados durante a semana nas páginas do Detran no Facebook, Instagram, Twitter e Youtube.

Neste ano, com a pandemia da covid-19, os números de vítimas de acidentes reduziram bastante. Na comparação dos últimos três anos, até por causa do período de quarentena, 2020 registrou a menor quantidade de pessoas que sofreram com acidentes. O total de janeiro a setembro deste ano foi de 13.456, enquanto no mesmo período do ano passado foram 22.020 e em 2018, 21.725. As quedas em relação aos primeiros nove meses de 2019 e 2018 foram, respectivamente, de 39% e 38%.

“Na pandemia, todo mundo esteve aberto a adotar novos hábitos para preservar a vida. No dia a dia do trânsito deve ser a mesma coisa. São pequenas ações, como desligar o celular, usar o cinto de segurança, inclusive nas crianças, manter distância do veículo da frente e andar dentro do limite de velocidade, que muitas vezes fazem a diferença e preservam a vida”, defende o presidente do Detran-RJ, Adolfo Konder.

O Detran-RJ tem reforçado o seu papel educativo e realizado campanhas para a preservação da vida no trânsito. No Maio Amarelo e na Semana Nacional de Trânsito, ações que chamam atenção para a direção defensiva e bons hábitos no trânsito, com o tema “Perceba o risco, proteja a vida!”, propôs pequenas mudanças de hábitos no dia a dia para salvar vidas também através das redes sociais.

"É preciso sempre ressaltar aos condutores e pedestres os cuidados que precisamos ter na rua, com aparelhos eletrônicos, por exemplo. Hoje os celulares e seus aplicativos nos grudam às telas. Precisamos tomar cuidado ao dirigir e ao atravessar a rua, já que temos o hábito de usar fones de ouvido, que também tiram a nossa atenção do que se passa ao redor. E são pontos de atenção que todos os atores do trânsito devem ter: pedestres, motoristas, ciclistas, skatistas. Enfim, todos os que vão à rua", ressaltou o coordenador de Educação do Detran-RJ, Rodrigo Varejão.

Desde 2011, o Detran-RJ possui o NAVI, núcleo que acolhe e presta atendimento gratuito para vítimas diretas e indiretas de acidentes de trânsito. No NAVI, os integrantes são convidados a participarem de diversas ações que auxiliam, respeitando a particularidade de cada indivíduo, a vivenciar o luto. Para conhecer o núcleo e receber mais informações, basta ligar para (21) 2332-0471.

"Durante a pandemia, o NAVI continuou com atendimento online e está, aos poucos, retomando o atendimento presencial, seguindo todos os protocolos de saúde. O mais importante é oferecer apoio a todos os que sofrem com as consequências da violência no trânsito, sejam as vítimas propriamente ditas ou os seus familiares." explicou Konder.

"Em 2017, perdi meus pais em um acidente de trânsito. A mensagem que eu deixo é para que as pessoas sejam mais cautelosas no trânsito e nunca esqueçam de usar o cinto de segurança. Infelizmente, esse descuido levou meus pais", conta o estudante Vitor Hugo, de 20 anos.

O Dia Mundial em Memória das Vítimas de Trânsito foi instituído pela Organização das Nações Unidas (ONU) em 2005 para alertar as pessoas sobre o alto número de mortes decorrentes de acidentes em vias das cidades e estradas.