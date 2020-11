Praia do Arpoador em meio à pandemia do coronavírus Luciano Belford/Agencia O Dia

Por O Dia

Publicado 14/11/2020 18:17

Rio - A Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro informa que registra, até este sábado, 326.645 casos confirmados e 21.284 óbitos por coronavírus no estado. Nas últimas 24h, 122 mortes foram registradas. Há ainda 527 óbitos em investigação e 2.165 foram descartados. Entre os casos confirmados, 299.798 pacientes se recuperaram da doença.



Os casos confirmados estão distribuídos da seguinte maneira:



Publicidade

etim Coronavírus (14/11): 21.284 óbitos e 326.645 casos confirmados no RJ





A Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro informa que registra, até este sábado (14/11), 326.645 casos confirmados e 21.284 óbitos por coronavírus (Covid-19) no estado. Há ainda 527 óbitos em investigação e 2.165 foram descartados. Entre os casos confirmados, 299.798 pacientes se recuperaram da doença.







Os casos confirmados estão distribuídos da seguinte maneira:



Rio de Janeiro - 126.423



Niterói - 17.009



São Gonçalo - 15.303



Belford Roxo - 11.252



Duque de Caxias - 11.176



Macaé - 10.034



Campos dos Goytacazes - 8.596



Teresópolis - 8.180



Nova Iguaçu - 8.116



Volta Redonda - 7.941



Angra dos Reis - 6.598



Itaboraí - 5.006



Magé - 4.795



Maricá - 4.111



Nova Friburgo - 4.083



São João de Meriti - 4.043



Barra Mansa - 3.868



Três Rios - 3.522



Itaperuna - 3.290



Resende - 3.282



Cabo Frio - 3.177



Petrópolis - 3.051



Itaguaí - 2.818



Queimados - 2.721



Rio das Ostras - 2.471



Guapimirim - 2.292



Rio Bonito - 2.195



Araruama - 1.878



Mesquita - 1.837



Nilópolis - 1.609



São Pedro da Aldeia - 1.457



São João da Barra - 1.416



Barra do Piraí - 1.300



Santo Antônio de Pádua - 1.284



Saquarema - 1.278



Mangaratiba - 1.205



Paraíba do Sul - 1.193



Casimiro de Abreu - 1.155



Paraty - 1.005



Tanguá - 997



Iguaba Grande - 959



Seropédica - 950



Vassouras - 933



Piraí - 886



Bom Jesus do Itabapoana - 880



Paracambi - 873



Conceição de Macabu - 845



Porciúncula - 798



Valença - 798



Varre-Sai - 773



Cachoeiras de Macacu - 757



Sapucaia - 710



Natividade - 684



São Francisco de Itabapoana - 659



Japeri - 619



Pinheiral - 600



Quissamã - 597



Armação dos Búzios - 588



Miracema - 548



São José do Vale do Rio Preto - 510



Porto Real - 496



Cardoso Moreira - 464



Cantagalo - 454



Itaocara - 446



Itatiaia - 446



Cordeiro - 444



Carapebus - 426



Italva - 366



Silva Jardim - 355



Laje do Muriaé - 354



Rio Claro - 353



Miguel Pereira - 325



Mendes - 307



Areal - 291



São Fidélis - 290



Carmo - 262



Engenheiro Paulo de Frontin - 255



Arraial do Cabo - 243



Cambuci - 226



Paty do Alferes - 221



Bom Jardim - 219



Sumidouro - 219



Aperibé - 206



Quatis - 186



Comendador Levy Gasparian - 172



São José de Ubá - 155



Macuco - 131



Santa Maria Madalena - 126



São Sebastião do Alto - 94



Duas Barras - 79



Trajano de Moraes - 74



Rio das Flores - 26

As 21.284 vítimas de covid-19 no estado foram registradas nos seguintes municípios:



Publicidade

Rio de Janeiro - 12.506



Duque de Caxias - 804



São Gonçalo - 800



Nova Iguaçu - 713



Niterói - 538



São João de Meriti - 506



Campos dos Goytacazes - 447



Belford Roxo - 335



Petrópolis - 275



Magé - 262



Volta Redonda - 250



Itaboraí - 238



Nilópolis - 213



Angra dos Reis - 212



Mesquita - 194



Macaé - 184



Barra Mansa - 182



Cabo Frio - 178



Teresópolis - 174



Nova Friburgo - 164



Itaguaí - 142



Maricá - 140



Resende - 118



Itaperuna - 87



Saquarema - 87



Rio das Ostras - 85



Araruama - 75



Guapimirim - 73



Seropédica - 72



Três Rios - 72



Queimados - 71



Barra do Piraí - 64



Rio Bonito - 63



São Pedro da Aldeia - 61



Tanguá - 45



Japeri - 43



Mangaratiba - 43



Cachoeiras de Macacu - 38



Iguaba Grande - 38



Paracambi - 38



Paraty - 34



Itaocara - 33



São Fidélis - 32



Sapucaia - 31



Casimiro de Abreu - 30



Porciúncula - 28



Vassouras - 28



Paraíba do Sul - 25



Valença - 24



Bom Jesus do Itabapoana - 23



Santo Antônio de Pádua - 23



São Francisco de Itabapoana - 23



Quissamã - 20



São José do Vale do Rio Preto - 19



Pinheiral - 18



Porto Real - 18



Armação dos Búzios - 17



Rio Claro - 17



Miguel Pereira - 16



Conceição de Macabu - 15



Piraí - 15



Sumidouro - 14



Italva - 12



Itatiaia - 12



São João da Barra - 12



Areal - 9



Silva Jardim - 9



Aperibé - 7



Cambuci - 7



Arraial do Cabo - 6



Paty do Alferes - 6



Bom Jardim - 5



Miracema - 5



Natividade - 5



Santa Maria Madalena - 5



Carapebus - 4



Carmo - 4



Comendador Levy Gasparian - 4



Engenheiro Paulo de Frontin - 4



Rio das Flores - 4



São Sebastião do Alto - 4



Cantagalo - 3



Cardoso Moreira - 3



Duas Barras - 3



Macuco - 3



Mendes - 3



Quatis - 3



São José de Ubá - 3



Cordeiro - 2



Laje do Muriaé - 2



Varre-Sai - 2