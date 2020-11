Por O Dia

Publicado 15/11/2020 12:28 | Atualizado 15/11/2020 14:14

Rio - O velório do empresário e presidente do Grupo Memorial e Assim Saúde Aziz Chidid Neto , acontecerá nesta segunda-feira, das 12h30 às 14h30, na capela 2 no Crematório da Penitência, no Caju, Zona Portuária do Rio. Em seguida, o corpo seguirá para a cremação. A cerimônia de despedida será reservada à família e amigos, não sendo autorizada a entrada da imprensa na capela de velório.