Publicado 15/11/2020 15:01 | Atualizado 15/11/2020 17:30

Rio - Uma rebelião foi instaurada, nesta tarde de domingo, no Centro de Socioeducação Dom Bosco, uma das unidades do Departamento Geral de Ações Socioeducativas (Degase), na Ilha do Governador.

Segundo a Secretaria de Estado de Educação (Seeduc RJ) e o próprio Degase, um grupo de adolescentes realizou uma tentativa de evasão colocando fogo em colchões atrás de três portas de acesso ao pátio principal da unidade.

Ainda de acordo com a Seeduc RJ, a rebelião está controlada e não há feridos no local, que passa por uma varredura. O Grupamento de Ações Rápidas (GAR) do Departamento e a Polícia Militar foram acionados, assim como o Corpo de Bombeiros, que controlou o início de incêndio.

"O secretário de Educação, Comte Bittencourt, e o diretor-geral do Degase, Márcio Almeida Rocha, acompanham presencialmente a situação e entraram em contato com o Ministério Público e a Defensoria Pública", diz a pasta em nota.



Uma sindicância será instaurada pela Corregedoria do Degase. Mais cedo, de acordo com a Polícia Militar, agentes do 17º Batalhão de Polícia Militar, do Batalhão de Choque (BPChq) e de outras unidades estavam no local.