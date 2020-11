Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí (DHNSGI) Rafael Nascimento / Agência O DIA

Por O Dia

Publicado 17/11/2020 08:03 | Atualizado 17/11/2020 08:17

Rio - A Polícia Civil investiga a morte de um homem de 101 anos em São Gonçalo. Osvaldo Jacintho da Rocha de 101 anos foi encontrado sem vida com uma faca ao lado na Travessa Ideal, no bairro do Mutondo na tarde de segunda-feira. O nome e a idade da vítima foram confirmados pela assessoria da Polícia Civil. Os Bombeiros foram acionados 15h45 e o corpo foi removido ao IML de Tribobó, no município da Região Metropolitana do Rio.

A Assessoria de Imprensa da Secretaria de Estado de Polícia Militar informa que equipes do 7° BPM (São Gonçalo) foram acionadas para checar uma ocorrência de homicídio na Travessa Ideal, no Mutondo. Chegando ao local, os policiais encontraram um homem sem vida e uma faca ao seu lado. A área foi isolada e o Corpo de Bombeiros acionado. A Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí investiga o caso.

O caso é investigado pela Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí (DHNSG). Os agentes buscam provas e outros elementos para esclarecer a morte da vítima.