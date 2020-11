Operação em Curicica Reprodução Bom Dia Rio

Por O Dia

Publicado 17/11/2020 10:57 | Atualizado 17/11/2020 11:16

Rio - Equipes do Comando de Polícia Ambiental (CPAm), do 18ºBPM (Jacarepaguá) e do Instituto Estadual do Ambiente (Inea) realizam uma operação nesta terça-feira (17) para coibir crimes ambientais como captação clandestina de água, construção irregular e desmatamento florestal em aterro sanitário no bairro de Curicica, na Zona Oeste do Rio. A operação ocorre em área dominada pela milícia.

Até o momento, as equipes localizaram um aterro sanitário irregular de construção civil e rinha de galo com mais de 50 animais feridos. Caminhões e máquinas foram apreendidos. Ocorrência em andamento.