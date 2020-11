Elevado Paulo de Frontin também está precarizado, segundo relatório Ricardo Cassiano

Publicado 17/11/2020 11:54 | Atualizado 17/11/2020 12:07

Rio - Equipes da Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) Turano observaram um veículo em atitude suspeita nas imediações da Rua Paula Ramos, no Rio Comprido, na manhã desta terça-feira (17) causando trânsito na região do elevado Paulo de Frontin.

De acordo com a Polícia Militar, durante a tentativa de abordagem, os ocupantes tentaram fugir e colidiram com o automóvel. Paralelamente, criminosos efetuaram disparos de arma de fogo do interior da Comunidade do Turano contra os policiais e houve confronto.

Os criminosos fugiram para a região de mata e, até o momento, não há registro de presos ou feridos durante a ação. A polícia segue no local.

"Ouvi tiros e vi carros parados no Elevado Paulo de Frontin no sentido Zona Sul, alguns carros voltando pela contra-mão", relatou um motorista que passava pelo Túnel Rebouças, sentido Zona Norte.

Vídeo enviado pelo motorista: