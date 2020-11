Casa Villarino, berço da Bossa Nova no Rio, anuncia fechamento Reprodução

Rio - A Casa Villarino Bar, um dos berços da Bossa Nova carioca, encerrou as atividades na noite desta segunda-feira. O bar, localizado no Centro do Rio, aberto em 1953 foi palco do primeiro encontro entre Tom Jobim e Vinicius de Moraes, há 64 anos.



"É com grande pesar que informamos aos nossos queridos clientes e amigos a suspensão das nossas atividades no dia 16/11/2020. Nos sentimos muito honrados e orgulhosos por termos feito parte da bela história da Casa Villarino, um dos berços da Bossa Nova e ponto de encontro de intelectuais e artistas. Agradecemos a todos aqueles que nos prestigiaram com sua presença desde 1953. Continuamos com o e-mail para contato csvillarino@gmail.com e as redes sociais", disse a postagem do restaurante.



No início, a casa servia como uisqueria e era ponto de encontro de artistas como Ary Barroso e Elizete Cardoso, além de alguns políticos, artistas plásticos e personagens da boemia. Foi em uma das mesas do bar que Tom e Vinicius criaram a peça "Orfeu da Conceição".