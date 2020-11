Eleiçoes 2020 - Candidato a reeleição, Marcello Crivella visita a Saara Estefan Radovicz / Agencia O Dia

Por O Dia

Publicado 17/11/2020 16:14 | Atualizado 17/11/2020 16:48

O prefeito Marcelo Crivella (Republicanos) voltou às ruas em busca de votos dos eleitores para o segundo turno contra Eduardo Paes (DEM). Nesta terça-feira, ele caminhou pela região da Saara, no Centro do Rio, onde fica o comércio a céu aberto, e prometeu a redução do IPTU nos próximos anos, caso seja reeleito.



"Minha proposta é a que eu mandei para a Câmara dos Vereadores: diminuir o IPTU. Nós já aumentamos o IPTU por causa da crise em 2018 e 2019. Agora em 2021 e 2022 queremos voltar com o que era (valor) em 2018 e 2017. Eu tenho certeza que será um grande alívio para os nossos comerciantes e para toda população do Rio, mas sobretudo os comerciantes que durante a pandemia ficaram com as lojas fechadas".



O atual prefeito garantiu que a redução do IPTU não prejudicará o orçamento da Prefeitura do Rio para os próximos anos. "Isso não prejudicaria, já fiz as contas. Estamos com risco de inadimplência de 30%. Vamos diminuir a inadimplência. É melhor receber 100% de um IPTU mais baixo, do que receber 70% de um IPTU muito alto".







Crivella falou ainda sobre as dívidas das obras super faturadas no período das Olimpíadas. "Nós já pagamos 5,2 bilhões. Ainda tínhamos que pagar 1,5 bilhão, mas negociei com BNDES lá no final do contrato para 2030, de tal maneira que agora teremos um alívio", afirmou.



Venda da Cedae



Marcelo Crivella defendeu também a privatização da Cedae. "O município deve receber royalties como recebe o município de São Paulo. A Cedae rasga minhas ruas todas, não me paga nada e arrecada aqui 1,7 bilhão. E mais, na venda dela nós temos nenhuma participação na entrada que o consórcio vai dar. Nós entramos na justiça. Eu acho que a Cedae deve ser privatizada, isso é muito bom", afirmou.

