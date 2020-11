Covid-19 Divulgação

17/11/2020 15:46

Rio - A Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro atualizou, nesta terça-feira, os casos de coronavírus em todo o estado. Segundo a pasta, são 330.009 casos confirmados e 21.474 óbitos. Nas últimas 24h, 173 pessoas morreram e 2.554 infecções foram registradas. Há ainda 453 óbitos em investigação e 2.210 foram descartados. Entre os casos confirmados, 302.941 pacientes se recuperaram da doença.



Os casos confirmados estão distribuídos da seguinte maneira:



Rio de Janeiro - 127.921



Niterói - 17.122



São Gonçalo - 15.369



Belford Roxo - 11.278



Duque de Caxias - 11.274



Macaé - 10.182



Campos dos Goytacazes - 8.669



Teresópolis - 8.328



Nova Iguaçu - 8.169



Volta Redonda - 8.041



Angra dos Reis - 6.626



Itaboraí - 5.014



Magé - 4.884



Nova Friburgo - 4.123



São João de Meriti - 4.114



Maricá - 4.114



Barra Mansa - 3.948



Três Rios - 3.570



Resende - 3.305



Itaperuna - 3.302



Cabo Frio - 3.227



Petrópolis - 3.161



Itaguaí - 2.833



Queimados - 2.727



Rio das Ostras - 2.500



Guapimirim - 2.335



Rio Bonito - 2.227



Araruama - 1.892



Mesquita - 1.845



Nilópolis - 1.619



São Pedro da Aldeia - 1.461



São João da Barra - 1.437



Barra do Piraí - 1.303



Santo Antônio de Pádua - 1.295



Saquarema - 1.279



Mangaratiba - 1.252



Paraíba do Sul - 1.203



Casimiro de Abreu - 1.161



Paraty - 1.009



Tanguá - 1.005



Iguaba Grande - 962



Seropédica - 952



Vassouras - 939



Piraí - 898



Bom Jesus do Itabapoana - 895



Paracambi - 877



Conceição de Macabu - 861



Porciúncula - 809



Valença - 802



Varre-Sai - 774



Cachoeiras de Macacu - 765



Sapucaia - 718



Natividade - 687



São Francisco de Itabapoana - 662



Japeri - 619



Quissamã - 609



Pinheiral - 605



Armação dos Búzios - 588



Miracema - 562



São José do Vale do Rio Preto - 512



Porto Real - 501



Cardoso Moreira - 465



Itaocara - 465



Cantagalo - 463



Itatiaia - 449



Cordeiro - 447



Carapebus - 434



Italva - 366



Rio Claro - 359



Silva Jardim - 357



Laje do Muriaé - 354



Miguel Pereira - 328



Mendes - 307



Areal - 294



São Fidélis - 290



Carmo - 264



Engenheiro Paulo de Frontin - 261



Arraial do Cabo - 247



Cambuci - 226



Paty do Alferes - 222



Sumidouro - 219



Bom Jardim - 219



Aperibé - 207



Quatis - 186



Comendador Levy Gasparian - 173



São José de Ubá - 155



Macuco - 131



Santa Maria Madalena - 126



São Sebastião do Alto - 94



Duas Barras - 79



Trajano de Moraes - 75



Rio das Flores - 26



As 21.474 vítimas de covid-19 no estado foram registradas nos seguintes municípios::



Rio de Janeiro - 12.653



Duque de Caxias - 808



São Gonçalo - 803



Nova Iguaçu - 718



Niterói - 538



São João de Meriti - 507



Campos dos Goytacazes - 451



Belford Roxo - 339



Petrópolis - 276



Magé - 264



Volta Redonda - 252



Itaboraí - 239



Nilópolis - 217



Angra dos Reis - 212



Mesquita - 194



Macaé - 185



Barra Mansa - 182



Cabo Frio - 179



Teresópolis - 174



Nova Friburgo - 164



Itaguaí - 142



Maricá - 140



Resende - 118



Saquarema - 87



Itaperuna - 87



Rio das Ostras - 85



Araruama - 75



Guapimirim - 74



Queimados - 74



Três Rios - 73



Seropédica - 72



Rio Bonito - 64



Barra do Piraí - 64



São Pedro da Aldeia - 61



Tanguá - 46



Mangaratiba - 44



Japeri - 43



Cachoeiras de Macacu - 39



Iguaba Grande - 38



Paracambi - 38



Paraty - 34



Itaocara - 33



São Fidélis - 32



Sapucaia - 31



Casimiro de Abreu - 31



Vassouras - 28



Porciúncula - 28



Paraíba do Sul - 25



Valença - 24



Bom Jesus do Itabapoana - 23



São Francisco de Itabapoana - 23



Santo Antônio de Pádua - 23



Quissamã - 20



São José do Vale do Rio Preto - 19



Pinheiral - 18



Porto Real - 18



Armação dos Búzios - 17



Rio Claro - 17



Miguel Pereira - 16



Conceição de Macabu - 15



Piraí - 15



Sumidouro - 14



Itatiaia - 12



São João da Barra - 12



Italva - 12



Silva Jardim - 9



Areal - 9



Cambuci - 7



Aperibé - 7



Arraial do Cabo - 6



Paty do Alferes - 6



Miracema - 5



Santa Maria Madalena - 5



Bom Jardim - 5



Natividade - 5



Rio das Flores - 4



Carmo - 4



Engenheiro Paulo de Frontin - 4



Carapebus - 4



São Sebastião do Alto - 4



Comendador Levy Gasparian - 4



Cantagalo - 3



São José de Ubá - 3



Quatis - 3



Mendes - 3



Macuco - 3



Duas Barras - 3



Cardoso Moreira - 3



Varre-Sai - 2



Laje do Muriaé - 2



Cordeiro - 2