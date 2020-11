Fachada do Hospital Federal do Andaraí Daniel Castelo Branco / Agência O Dia

Por O Dia

Publicado 17/11/2020 15:55 | Atualizado 17/11/2020 16:32

Rio - O Hospital Federal do Andaraí (HFA), em parceria com o Instituto Estadual de Hematologia (Hemorio), promove uma campanha de doação de sangue, na próxima quarta-feira (18/11), das 10h às 16h, para abastecer o estoque do estado.



Doar sangue é um ato solidário que ajuda a salvar vidas. O sangue é insubstituível e fundamental em cirurgias e outros procedimentos hospitalares. Uma doação pode beneficiar até quatro pessoas.

A coleta será realizada na Capela São Pedro, localizada no HFA, que fica na Rua Leopoldo, 280 – Andaraí.



Alguns requisitos para doação de sangue:



- Portar documento oficial de identidade com foto (identidade, carteira de trabalho, certificado de reservista ou carteira do conselho profissional);

- Utilizar máscara de proteção;

- Ter entre 16 e 69 anos (jovens com 16 e 17 anos podem doar com autorização dos pais ou responsáveis legais com um documento de identidade original desse acompanhante);

- Pesar no mínimo 50 Kg;

- Não estar em jejum. Evitar apenas alimentos gordurosos nas 3 horas que antecedem a doação.

Quem não está apto:

- Febre acima de 37ºC;

- Gripe ou resfriado;

- Mulheres grávidas;

- Amamentação (até 1 ano após o parto);

- Uso de alguns medicamentos;

- Anemia;

- Cirurgias recentes;

- Extração dentária nos últimos sete dias;

- Tatuagem ou piercing no último ano.

- Infecção pelo novo coronavírus (COVID-19): aguardar 30 dias após a completa recuperação.