Publicado 17/11/2020 16:49 | Atualizado 17/11/2020 16:51

Rio - Equipes do Comando de Polícia Ambiental (CPAm), do 18ºBPM (Jacarepaguá) e do Instituto Estadual do Ambiente (Inea), prenderam, em operação realizada nesta manhã no bairro Curicica, em Jacarepaguá, na Zona Oeste , seis pessoas, que não tiveram o nome divulgado, por crime ambiental. De acordo com agentes, a ação aconteceu em um aterro sanitário irregular em área de milícia. No local, a polícia encontrou uma rinha de galos com mais de 50 animais feridos.