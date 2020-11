Carteirinha de plano de saúde médico - Ilustração Arquivo/Agência Brasil

Por O Dia

Publicado 17/11/2020 17:30

Rio - Por 51 votos favoráveis e duas abstenções, a Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj) aprovou, em segunda discussão, nesta terça-feira, a proposta de emenda constitucional (PEC) 19/11 que proíbe atendimento exclusivo, diferenciado ou preferencial de pessoas com planos de saúde ou atendimento particular em hospitais públicos, inclusive quando gerenciados por organizações sociais e outras instituições públicas e privadas.

O texto é de autoria do presidente da Alerj, deputado André Ceciliano (PT), e dos ex-deputados Robson Leite, Zaqueu Teixeira, Gilberto Palmares e Inês Pandeló. A norma será promulgada por Ceciliano, publicada no Diário Oficial do Executivo nos próximos dias e incorporada à Constituição Estadual.



De acordo com Ceciliano, o objetivo é garantir a universalização do atendimento nos hospitais públicos do Estado do Rio de Janeiro mesmo quando gerido por tais instituições.

“É necessário tratar como cláusula pétrea a determinação de, em nenhuma hipótese, retroceder no princípio de atendimento igualitário para todos”, afirmou o parlamentar.