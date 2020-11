Cadáver foi encontrado na Estrada do Dendê, na Ilha do Governador Google / Reprodução

Por O Dia

Publicado 17/11/2020 19:11 | Atualizado 17/11/2020 19:48

Rio - A Polícia Militar encontrou, nesta terça-feira, o corpo de um homem ainda não identificado, perfurado com golpes de chave de fenda na Ilha do Governador, na Zona Norte da cidade. De acordo com agentes, o cadáver estava dentro de um veículo na Estrada do Dendê.

Procurada, a Polícia Civil informou que equipes da Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) estiveram no local fazendo o a perícia e realizando diligências em busca de informações.



Os agentes buscam imagens de câmeras de segurança da região que possam ajudar a identificar a dinâmica e os envolvidos no crime.