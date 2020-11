Polícia prende quadrilha de roubo de cargas que atuava na cidade do Rio e na Baixada Fluminense Reginaldo Pimenta / Agência O DIA

Por Yuri Eiras

Publicado 18/11/2020 10:56 | Atualizado 18/11/2020 10:58

fotogaleria Rio - A Polícia Civil realizou na manhã desta quarta-feira (18) a operação 'Duque de Ferro' , contra uma quadrilha de roubo de cargas e veículos, que agia tanto no Rio quanto na Baixada Fluminense. Ao todo, 16 pessoas foram presas, entre elas duas mulheres - três suspeitos continuam foragidos.

Caixas com óleo para motor de carro, pacotes de macarrão e até rações para cachorros foram apreendidos, fruto do roubo de caminhões.



A quadrilha era organizada, com divisão de tarefas, e roubavam todo o tipo de cargas: qualquer caminhão que transitasse lentamente por vias movimentadas, como a Dutra e a Washington Luís, eram alvos em potencial. A Polícia Civil estima que o grupo movimentava cerca de meio milhão de reais por mês.



"Eles roubavam qualquer coisa. Usavam o termo 'pneu arriado' para escolher a carga. Depois, vendiam em feiras clandestinas e outras atividades comerciais irregulares", explicou o delegado Jefferson Nascimento, que encabeçou a operação.



A investigação durou cinco meses. A operação, que contou com mais de cem agentes, foi coordenada pela Delegacia de Repressão a Roubos de Automóveis (DRFA).



'Zigue-zague' para despitar



A tarefa de uma das presas, identificada como Monique, chamou a atenção da Polícia Civil.



"Ela ia para a ação na condição de mulher habilitada, com o carro regular. Ela batia a pista, de desviar a atenção dos policiais que faziam o patrulhamento ostensivo. Ela fazia zigue-zague na pista para que a polícia abordasse. Para que os roubadores que vinham atrás pudessem seguir na frente. Ela abria espaço para os comparsas", explicou delegado Jefferson Nascimento, da Delegacia de Roubos e Furtos de Automóveis.