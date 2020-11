Por O Dia

Publicado 18/11/2020 19:01 | Atualizado 18/11/2020 19:08

Rio – A prisão preventiva do Pastor Everaldo foi mantida, na tarde desta quarta-feira, após decisão da maioria da Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça (STJ). Além do presidente nacional do PSC, mais oito investigados na Operação Tris In Dem, da Polícia Federal, permanecerão presos.