Ex e atual prefeito, respectivamente, Eduardo Paes e Marcelo Crivella disputam a prefeitura neste segundo turno Arte O DIA

Por O Dia

Publicado 18/11/2020 20:31 | Atualizado 18/11/2020 20:34

Rio - O Ibope divulgou, nesta quarta-feira, (18) a primeira pesquisa de intenção de voto do segundo turno das eleições para a prefeitura do Rio. O candidato Eduardo Paes aparece com ampla vantagem sobre Crivella: 53% a 27%.



Eduardo Paes (DEM): 53%

Crivella (Republicanos): 23%

Nenhum/branco/nulo: 21%

Não sabe/Não respondeu: 2%



Votos válidos



Considerando apenas os votos válidos, isto é, excluindo brancos, nulos e indecisos, Paes tem 69%. Um candidato é eleito se obtiver 50% mais um dos votos válidos na apuração oficial.



Eduardo Paes (DEM): 69%

Crivella (Republicanos): 31%

Espontânea

Eduardo Paes (DEM): 45%

Crivella (Republicanos): 21%

Outros: 1%

Nenhum/branco/nulo: 24%

Não sabe/Não respondeu: 9%



A pesquisa, de número de identificação na Justiça Eleitoral: RJ00797/2020, tem margem de erro de 3 pontos percentuais para mais ou para menos. Foram ouvidas 1001 pessoas entre 16 e 18 de novembro. O nível de confiança utilizado é de 95%.