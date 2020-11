PM apresenta material apreendido durante operação na comunidade da Carobinha, em Campo Grande Divulgação

Publicado 19/11/2020 18:53

Rio - A Polícia Militar prendeu duas pessoas, que não tiveram o nome revelado, em uma operação que aconteceu na manhã desta quinta-feira na comunidade da Carobinha , em Campo Grande, na Zona Oeste da cidade. De acordo com agentes, a ação aconteceu contra a milícia da região que é responsável por uma série de crimes, incluindo homicídios e exploração ilegal de televisão a cabo e venda de gás.

A operação empregou diversos agentes da Corregedoria da PM e de outros sete batalhões, incluindo o 40º BPM (Campo Grande). Foram apreendidos uma pistola calibre .380, carregadores de munições e um radiotransmissor. Uma motocicleta roubada também foi recuperada.

A PM informou ainda que durante uma varredura no local, equipes abordaram um caminhão com diversos botijões de gás. O motorista do veículo e seu ajudante não apresentaram a devida documentação da carga, sendo conduzidos à 35ª DP (Campo Grande). Na delegacia, foi verificado que o material pertencia a um criminoso com mandado de prisão expedido em aberto.