Por O Dia

Publicado 19/11/2020 20:08 | Atualizado 19/11/2020 20:36

Rio - Técnicos do Instituto Estadual do Ambiente do Rio (Inea) rejeitaram, nesta quinta-feira, o pedido de licença ambiental prévia para a construção do Autódromo de Deodoro , na Zona Norte do Rio. Além disso, os fiscais pediram uma complementação do Estudo de Impacto Ambiental (EIA) do autódromo.