A cada dia, ponto de coleta estará em uma localidade da comunidade Divulgação

Por MH

Uma parceria entre a Tetra Pak e a startup Coletando está fazendo a coleta de lixo reciclável no Complexo do Alemão. Com a iniciativa, os moradores do conjunto de favelas da Zona Norte do Rio podem trocar embalagens higienizadas por créditos que serão disponibilizados em uma conta digital. Com os créditos, é possível fazer compras em estabelecimentos locais, como mercados e farmácias.

Após a coleta, os resíduos são direcionados para cooperativas de materiais recicláveis da região.



"Enxergamos um enorme potencial para estimular as pessoas a separarem seus resíduos dentro de casa e ainda transformá-los em fonte de renda extra, bem como aumentar o volume que chega até as cooperativas", comemora Saulo Ricci, fundador da Coletando.

Publicidade

A expectativa da ação é engajar cerca de duas mil famílias já nos próximos três meses e 10 mil até o fim do projeto, que vai durar um ano.



"Temos uma sólida atuação de estímulo à coleta seletiva, e acreditamos que o impacto socioambiental da reciclagem é muito forte. A parceria com a Coletando reforça ainda mais nosso pensamento de que hábitos individuais fazem toda a diferença para promover uma transformação coletiva, contribuindo com a cadeia da reciclagem", afirma Valéria Michel, diretora de Sustentabilidade da Tetra Pak Brasil e Cone Sul.

A cada dia da semana, a coleta será feita em um ponto do Alemão; são eles:

Publicidade

. SEGUNDA: Praça Dezenove de Novembro, Bonsucesso

. TERÇA: Escola Vera Saback - Estrada do Itararé, 1.071

Publicidade

. QUARTA: Praça Vinte e Quatro de Outubro, 43

. QUINTA: Rua Ubiratã, Higienópolis

Publicidade

. SEXTA: Avenida Itaóca, 2326