Dentre os professores do curso estão músicos da Rio Art Orquestra, composta por integrantes da Orquestra Sinfônica Brasileira Pedro Carrilho/Divulgação

Seguem abertas até esta segunda-feira as inscrições para os workshops gratuitos do projeto Música Contemporânea nas Comunidades. O público-alvo são músicos profissionais e amadores que moram em comunidades do estado.

Serão cinco encontros ministrados por músicos da Rio Art Orquestra (RAO), composta por integrantes da Orquestra Sinfônica Brasileira (OSB), além de artistas internacionais, como o próprio fundador e regente da RAO, o australiano Mike Ryan.

O conteúdo de cada workshop irá completar um percurso de quebra de barreiras mentais sobre a aproximação com a música e aos vários instrumentos musicais. O objetivo é implantar estímulos à criatividade dos jovens, abrindo a percepção sobre o que é música e encorajando-os a criar.

Os encontros serão virtuais e todos os participantes receberão um certificado ao final do curso. No dia 4 de dezembro, no encerramento do projeto, a Rio Art Orquestra fará um concerto do Teatro Rival, que será transmitido pela Internet.

"A música é geralmente considerada a mais universal de todas as formas de arte. O significado literal da palavra música, de acordo com qualquer dicionário, é: a arte de combinar sons vocais ou instrumentais de forma harmoniosa ou expressiva. Mas a música tem um significado muito mais amplo do que isso. Música é vida, é um reflexo de contextos de vida do passado e do presente. A música é a solução perfeita para combater os desafios diários que enfrentamos em um mundo cada vez mais tumultuado", defende o maestro Ryan.

A realizadora do workshop, Janaína Pires, da MKT Incentivos, acrescenta que o curso tem o objetivo de imortalizar o conhecimento desses músicos.



"A criatividade não tem limites e a música também não. Através da Rio Art Orquestra, uma orquestra experimental e multicultural, composta por compositores e músicos de diferentes lugares do mundo e que trabalha com um novo gênero musical que eles mesmos não tem interesse de definir, vamos levar esse conhecimento para as comunidades, ampliando ainda mais as possibilidades de criação e inovação desses jovens músicos", afirma.

Mike Ryan é músico australiano, professor, PhD em etnomusicologia pela University of Sydney e mora no Rio de Janeiro desde 1996. Nos últimos 30 anos, se dedicou à pesquisa da música brasileira. Ele é conhecido por disseminar e fortalecer o método SALF, um novo gênero musical brasileiro com influências no samba afrolatino e funk, que tem como principal conceito a importância vital da experimentação. Busca expandir esse novo conceito musical através da Rio Art Orquestra.

TEMAS DOS WORKSHOPS



1 – Provocações artísticas: liberdade de criação

Calculando os riscos e avaliando o impacto do inusitado.



2 – Instrumentos musicais: um universo de possibilidades

A utilização dos instrumentos musicais em diferentes contextos e a desconstrução do conceito de música popular e erudita.



3 – Composição Musical: processos de criação

Diferentes formas de pensar e estruturar uma composição.



4 – Improvisação: criando e executando em tempo real

Experiências e construções de improvisos na performance artística.



5 – MultiArtes: conectando linguagens

A integração de diferentes linguagens artísticas no fazer musical.

até esta segunda-feira, 23/11, em



WORKSHOPS

CONCERTO FINAL

4/12 – 20h - Teatro Rival (transmitido pela Internet)