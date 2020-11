A Defensoria Pública do Rio de Janeiro Divulgação

Publicado 20/11/2020 21:45

Rio - A Defensoria Pública do Rio de Janeiro (DPRJ) decidiu regredir para a Fase 1 - Mitigada em todas as comarcas do estado, a partir da próxima segunda-feira (23). De acordo com o órgão, a decisão decorre do constante monitoramento por parte do Comitê de Gestão de Crise e da Corregedoria-Geral, que verificaram aumento do número de comunicações efetuadas à Administração Superior referentes a casos positivos para covid-19 na Defensoria Pública.



Na última avaliação do comitê, no dia 13 de novembro, os municípios foram mantidos na fase em que estavam na análise anterior. Dos 92 municípios do estado, 18 estão, atualmente, na Fase 1 e 64 na Fase 2.



O modelo de retomada gradual da Defensoria prevê reavaliações periódicas, em intervalos de poucas semanas, que determinam o recuo ou avanço de fases entre Fase 1, onde até 25% dos integrantes comparecem às sedes da Instituição enquanto os demais exercem atividades a distância; Fase 1 - Mitigada, onde são mantidas as mesmas regras, mas é possível o atendimento presencial agendado pelo órgão ou pela Central de Relacionamento com o Cidadão (CRC); e Fase 2, onde o atendimento remoto coexiste com o atendimento presencial pré-agendado e metade das equipes retornam às tarefas presenciais.

Ainda segundo a DPRJ, a Administração Superior vem se pautando pela cautela máxima, tanto em relação à análise do cenário epidemiológico, quanto no que se refere à possibilidade de contágio em uma determinada sede ou órgão, haja vista a gravidade da pandemia e a necessidade de zelar pela integridade física dos trabalhadores do órgão.